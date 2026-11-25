Bu gelişme ortalığı yangın yerine çevirecek: Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Galatasaray derbisine yetişecek mi?
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou, Hapoel Beer-Sheva maçı öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı.
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Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou, Hapoel Beer-Sheva maçı öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek. Siyah-beyazlılara karşılaşma öncesinde Emmanuel Agbadou'dan kötü haber geldi.
Emmanuel Agbadou'nun dizindeki şişlik nedeniyle Hapoel Beer-Sheva maçı öncesi yapılan son antrenmana katılmadığı belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.
HT Spor'un aktardığına göre, Emmanuel Agbadou'nun Beşiktaş'ın pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı derbiye kadar hazır olması bekleniyor.
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