Hürmüz Boğazı çevresinde ABD'ye ait iki insansız hava aracının (İHA) hava savunma kuvvetlerince imha edildiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın batısı üzerinde ABD'ye ait bir Lucas İHA'sının ordu savunması tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ayrı bir operasyon kapsamında Hürmüz Boğazı'nın doğusunda da ABD'ye ait bir MQ-9 İHA'sının ordu savunması tarafından imha edildiği ifade edildi.