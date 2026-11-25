Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya her alanda desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Gelecek yıl için Ukrayna’ya 11,6 milyar avroluk askeri yardım öngördüklerini ve desteğin öncelikli olarak hava savunmasına odaklanacağını belirten Pistorius, “Ukrayna'nın savaş alanında edindiği deneyimler ve geliştirdiği yenilikçi teknolojiler Alman ordusuna da katkı sağladı. İki ülke arasındaki savunma iş birliği NATO'nun askeri kabiliyetlerini güçlendirdi. Bu kapsamda, özellikle kış aylarında önem taşıyan insansız hava araçlarının (İHA) üretimi artırılacak. Ukrayna'nın keşif İHA'sı Babka Almanya'da üretilerek Ukrayna'nın kullanımına sunulacak. Ukrayna'nın Delta Savaş Yönetim Sistemi'nin Alman ordusunda kullanılması için niyet beyanı imzaladık.” açıklamasını yaptı.