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Gündem Şehidin ailesine acı haber verildi
Gündem

Şehidin ailesine acı haber verildi

Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) ailesine şehadet haberi verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 00:39:00 -
Şehidin ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) ailesine şehadet haberi verildi.

Kastamonu merkez Geyikli köyünde yaşayan anne Melek Şahanoğlu'nun evine Türk bayrakları asıldı.

Askeri yetkililerce anne Şahanoğlu'na oğlunun şehadet haberi iletildi.

Şehidin Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ablası Meryem Durmaz'a kardeşinin şehadet haberi ise Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin tarafından verildi.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Baran ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk, şehidin ablasına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bekar olan şehit Çakar'ın 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Şimşek Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta şehit olan kahraman Samsunlu hemşehrimiz Personel Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Merzifon Havalimanı'na getirilmesi beklenen şehit Çakar'ın cenazesi, yarın memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verilecek.

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