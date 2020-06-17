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Aktüel

Şehidin adı Yıldırım’da yaşatılıyor

Yıldırım Belediyesi, şehit er Ufuk Kaplanbaşoğlu’nun adını yaşatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:15:11 -
Şehidin adı Yıldırım’da yaşatılıyor

Yıldırım Belediyesi, şehit er Ufuk Kaplanbaşoğlu’nun adını yaşatıyor.


Teferrüç Mahallesi’nde bulunan çocuk oyun ve dinlenme parkına Yıldırım Belediyesi, tarafından 1995 yılında Batman’da şehit düşen Ufuk Kaplanbaşoğlu’nun ismi verildi.


Ufuk Kaplanbaşoğlu’nun ismi ölümsüzleşirken, parkın sahibi minikler ise kahraman şehidi tanıyarak büyüyecek. Şehitlere ve gazilere olan minnet borcunu ödemenin hiçbir karşılığı olmadığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanan mukaddes vatan toprağı üzerinde geleceğe güvenle bakarak özgürce yaşıyorsak, bunu kahramanlarımızın fedakârlıklarına borçluyuz. Bu minnet borcunu ödemenin hiçbir karşılığı yok. Bizler geride bıraktıkları emanet olan ailelerinin yanında olarak, uğrunda canlarını verdikleri ülkemize en iyi şekilde hizmet ederek şehitlerimize olan bu borcu bir nebze de olsa ödeme gayretindeyiz. Şehadet şerbetini içen kahramanımız Ufuk Kaplanbaşoğlu’nun aziz hatırasını yaşatmak için Teferrüç Mahallesi’nde bulunan parkımızda şehidimizin ismini ölümsüzleştirmek istedik. Bu vesile ile bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyorum” dedi.

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