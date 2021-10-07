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Gündem Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Hulusi Akar duyurdu
Gündem

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Hulusi Akar duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 1 askerimizin şehit olduğu saldırıya katılan 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 15:14:00 -
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Hulusi Akar duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafında düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

5 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehidimizle ilgili, "İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

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