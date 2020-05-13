Şehidimizin annesinden sitem: Herkes yavrumu değil Kılıçdaroğlu'nu konuştu

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı Başkanı Lokman Aylar, şehit annelerini ziyaret ederek onlara evlatlarının adını taşıyan güller takdim etti. Ziyaret edilen adreslerden birisi de şehit Jandarma Piyade Er Yener Kırıkçı'nın annesi Ayşe Kırıkçı'ydı.

Burada yeniakit.com.tr'ye konuşan acılı anne, şehit evladı Yener Kırıkçı'nın olaylı cenaze törenine ilişkin açıklamasında "Herkes şehit olan yavrumu değil de Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuştu. Şimdi ise ne gelen var ne giden." diyerek sitemde bulundu.

Ne olmuştu:

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Piyade Er Yener Kırıkcı için Akkuzulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlenmiş törene katılmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise köylüler tarafından protesto edilmişti.