Şehidimize hakaret eden alçak kaçamadı! Polisin dev operasyonuyla yakalanan müptezel hapse tıkıldı!
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Hakkari'de vatan uğruna şehit düşen kahraman askerimize sosyal medya üzerinden alçakça hakaretler yağdıran vatan hainine emniyet güçleri tokat gibi yanıt verdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nün titiz takibiyle kimliği tespit edilen M.B.Y. isimli şüphelinin izi Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bulundu.
Balıkesir’de, sosyal medyadan şehit askere yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli, Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, Hakkari’de şehit olan askere yönelik hakaret içerikli paylaşımların görülmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan araştırmada, paylaşımları yapan kişinin M.B.Y. olduğu ve Balıkesir’in Gömeç ilçesinde ikamet ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. M.B.Y., Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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