Şehid Savcı Kiraz’ı rahmetle anıyoruz

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Adalet mücadelesi şehadetle biten savcı Mehmet Selim Kiraz’ın aramızdan ayrılmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Siirt’e bağlı Karaboğaz köyünde, 1969 yılında doğan ve 6 çocuklu Hakkı ve Saadet Kiraz çiftinin tek erkek evladı olan Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015’te avukat gibi hareket ederek adliyeye giren terör örgütü DHKP-C militanı gezi isyancıları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alınarak katledilmişti. Mersin İmam Hatip Lisesi mezunu olan Savcı Kiraz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu. 2014 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu’nda görevlendirilen Savcı Kiraz, Türkiye’nin ilk sivil darbe girişimi olan Gezi kalkışmasında ölen Berkin Elvan ile ilgili soruşturmayı yürütüyordu. Kiraz, şehit edildiğinde 46 yaşındaydı.