Şehadet için gittik gazi olduk

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

“O gün Allah’ın izniyle bir şehadete gittik ama Rabbim bize gaziliği nasip etti” diyen Arslan, “Gaziliği de layıkıyla yaşamaya gayret ediyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.

HAİNLERE HİÇBİR ZAMAN GEÇİT VERMEYECEĞİZ

O dönem Başbakan olan Binali Yıldırım’ın çağrısıyla sokağa çıktığını söyleyen Gazi Nurettin Arslan, “Binali Yıldırım yaşananlara ‘kalkışma’ deyince, biz de Müslüman olarak, vatansever olarak bu hainlere müsaade edemezdik. O anda Allah’tan gelen bir güçle hiçbir şey düşünemeden sokağa çıktık. Çünkü ben bu hain FETÖ’cüleri 20 sene önceden biliyordum. Bu adamlar İslam’ı savunmuyor. İslam’ı savunmuş olsalar bu şekilde bir insana bu kadar biat etmezler ve akıl tutulması yaşamazlar” dedi.

NAMLULAR BİR ANDA HALKA DÖNDÜ

O meşum gecede yaşadıklarını anlatan Aslan, şunları söyledi: “Hain darbe girişiminin yaşandığı dönemde AK Parti’de Beyoğlu mahalle başkanıydım. O gece hem yeğen hem arkadaşlarım olsun sokağa çıktık. Yeğenlerimden bir tanesi İHH Başkanı Bülent Yıldırım’la iletişime geçti. Oradan bize ‘karakolları emniyete alın’ dediler. Bizde Karaköy Polis Karakolu’na gittik. Orada toplandık. Allah’ın izniyle orayı bir hal yoluna koyduk. Ondan sonra bize ‘Vatan Emniyet’in önüne gelin’ dediler. Vatan Emniyet’e doğru yola çıktık. Unkapanı’nda tıkandık. Oradan yürüye yürüye Saraçhane’ye kadar geldik. Saraçhane’de baktık ki asker kılıklı teröristler yolu kesmiş, bize geçit vermediler. Biz de ‘orada ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz?’ şeklinde uyarılarda bulunduk. Tüm uyarılarımıza rağmen geri çekilmeyen darbeciler sürekli olarak havaya ateş ediyorlardı. Orada rütbeli bir tane darbeci halkın üzerine ateş emrini verdi. Namlular bin anda halka döndü. Orada ilk vurulanlardan biri bendim. Ayağıma G3 mermisi isabet etti. Daha sonra zaten hastane süreci başladı.

DEVLETİMİZ YALNIZ BIRAKMADI

Sağlığı konusunda bilgi veren Arslan, şöyle devam etti: “15 Temmuz gecesi hain FETÖ’cülerin sıktığı kurşun ayağıma denk geldi. Kemiğe saplandı kaldı. Elhamdülillah, bir sıkıntı kalmadı ama tabii soğuklarda biraz ağrılar oluyor. Aslında hastane süreci biraz uzun sürdü. Devamlı kontroller oldu. Çok şükür, Allah bize böyle nasip etti. Bizler inançlı insanlarız. Her şey Allah’tan. Allah bir daha bu ülkeye 15 Temmuzlar yaşatmasın. Elhamdülillah o günden bugüne kadar devletimiz olsun, Cumhurbaşkanımız olsun tüm büyüklerimiz bizi yalnız bırakmadılar.”

14-28 Mayıs seçimlerinde sandığa 15 Temmuz ruhuyla gittiğini belirten gazi Nurettin Aslan, “Ben basını da takip eden bir insanım. Parti olarak değil, bireysel olarak herkesi motive ettik. Biz sandığa 15 Temmuz ruhuyla gittik. Elhamdülillah 14 ve 28 Mayıs’ta seçimi kazandık. Hiçbir zaman sahayı boş bırakmadık” açıklamasında bulundu.

Gazi Aslan sözlerini şöyle tamamladı: “15 Temmuz ihaneti birileri tarafından unutturulmaya çalışılıyor. 15 Temmuz’da yaşananları unutmamamız gerekiyor. Bu hususta bütün aile bireylerine ve velilere iş düşüyor. Herkes çocuğuna, evladına vatan sevgisini anlatması ve aşılaması lazım. Benim 7 yaşında torunum var başımıza gelenleri unutmaması için her gün anlatıyorum. 15 Temmuz’un devamlı olarak basında yer alması ve özellikle genç nesillere anlatılması gerekiyor. Allah bu millete bir daha o günleri yaşatmasın.”