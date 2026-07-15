Bursa'dan yürek ferahlatan haber
Bursa'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
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Bursa'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Büyükorhan ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi'ne doğru ilerledi.
Yangına müdahale için bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 4 uçak, 1 dozer ve 80 personelle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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