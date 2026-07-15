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Bursa'dan yürek ferahlatan haber

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AA Giriş Tarihi:

Bursa'dan yürek ferahlatan haber

Bursa'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

#1
Foto - Bursa'dan yürek ferahlatan haber

Büyükorhan ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Bursa'dan yürek ferahlatan haber

Daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi'ne doğru ilerledi.

#3
Foto - Bursa'dan yürek ferahlatan haber

Yangına müdahale için bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Bursa'dan yürek ferahlatan haber

Ekiplerin 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 4 uçak, 1 dozer ve 80 personelle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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