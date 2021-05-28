Bol sulu ve tatlı bir meyve olan şeftali, yaz mevsiminin gözde meyveleri arasında yerini almaktadır. Şeftali ülkemizde Bursa, Çanakkale, Mersin gibi şehirlerde yetiştirilmektedir. Şeftali normal olarak tüketildiği gibi meyve suyu olarak da tüketilir. Peki, şeftalinin faydaları ve besin değerleri nelerdir? İşte merak edilen haberin detayları…

Şeftalinin faydaları nelerdir?

1- En önemli kısımlarından biri yükseklik barındırdığı için sindirimi kolaylaştırır.

2- Uzun bir süre tokluk hissi yaratır ve vücutta enerji depolar.

3- Diyet yapmak isteyenler adına ara öğün olarak kullanılabilir.

4- C vitamini açısından zengin yapıya sahip olduğu için kas ve kemik gelişimini sağlar.

5- Yemeğin ardından meydana gelen hazımsızlık ve şişlik için giderici bir etki yaratır.

6- Serbest radikallerin İdrar yolu ile atılmasını sağlar.

7- Oldukça güçlü bir idrar söktürücü olarak öne çıkar.

8- Vücudun susuz kalmasına önleyici bir yapıya sahiptir.

9- Sıvı kanda yer alan hücrelerin ve sinirlerin akışında rol oynar.

10- Ele alınan araştırmalara göre içeriğindeki demir miktarı, kansızlık üzerine etkili olduğunu göstermektedir.

11- Yoğurt ile birlikte kullanıldığı zaman Karaciğerdeki toksinleri temizlerken, bağırsaklardaki besin atıklarının da temizlenmesinde rol oynar.

Şeftalinin besin değerleri nelerdir?

Su: 88,87 g

Enerji: 39 kcal

Protein: 0.91 g

Toplam yağ: 0.25 g

Karbonhidrat: 9.54 g

Lif: 1.5 g

Toplam şeker: 8.39 g

Kalsiyum: 6 mg

Demir: 0.25 mg

Magnezyum: 9 mg

Fosfor: 20 mg

Potasyum: 190 mg

Sodyum: 0 mg

Çinko: 0.17 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 6.6 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.81 mg

B-6 Vitamini: 0.03 mg

Folat, DFE: 4 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 16 µg

A Vitamini, İÜ: 326 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.73 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 2.6 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.07 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg