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Şeftali tarlada 1-1.5 lira, markette 4.95 lira

Tokat’ta şeftali üretiminin artması ve ihracat yapılmaması nedeniyle tarlada cinsine göre 1-1.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:40
Şeftali tarlada 1-1.5 lira, markette 4.95 lira

Tokat’ta şeftali üretiminin artması ve ihracat yapılmaması nedeniyle tarlada cinsine göre 1-1.5 liraya kadar düşen şeftali, pazar yerinde 2-2.5 lira, marketlerde 3-5 lira arasında satılıyor.


Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde yaklaşık 2 haftadır devam eden şeftali üretiminde artış yaşanırken fiyatlarda düşüş dikkat çekiyor. İhracat olmaması nedeniyle yurt içi piyasaya gönderilen şeftalide üreticinin maliyetini karşılamıyor.İşçilik, mazot, ilaç ve gübre fiyatlarındaki artışa dikkat çeken çiftçiler işçi çalıştıramıyor.Üretimin bol olması nedeniyle son bir haftada 2 lira olan şeftali fiyatlarının 1 liraya kadar düştüğünü ifade eden Mehmet Can Erdoğdu,“Yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Fiyatlar bir hafta önce iyi idi, üretim bollaşıp ihracat olmadığı için düştü. Satışlarda zorlanıyoruz” dedi.



İhracat olmadığı için fiyatlar düştü


Çiftçilikle geçimini sağlayan Rıza Erdoğdu ise şeftali hasadının kendileri için sancılı başladığını belirterek, "Şeftalinin maliyetine şeftali satıyoruz, yevmiyemizi dahi çıkartamıyoruz. İhracat olmadığından, vatandaşların da ekonomik durumu iyi olmadığı için şeftali ikinci planda kalıyor. Şeftali 5 kilo yiyorsa 1 kilo yiyor” diye konuştu.


Çiftçilerden İsmail Korkmaz, 50 kuruşa meyve suyu fabrikasında 1-1.5 liraya kadarda cinsine göre şeftaliyi hale gönderdiklerini ifade ederek, “Meyve bol olduğu için fiyatlar düşüyor, ihracat da yok bu sene. Maliyetimizi karşılamıyor, tarlayı elektrikle suluyoruz maliyetimizi karşılamıyor. Gübre ilaç pahalı. Marketlerde fiyatlar yüksek arada uçurum var” şeklinde konuştu.



Tarladaki fiyatla market arasında uçurum var


Komisyoncu Suat Durgun ise köylünün düşen fiyatlar nedeniyle işin içinden çıkamadığını belirterek, ”Tarla ile market arasında uçurum var. Bizim 1 lira yazdığımız şeftali markette 4-5 lira. Fiyatlar neden bu kadar yüksek çözemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:40
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