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Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli malzemeleri

Kahvaltı sofralarını olmazsa olmaz lezzetlerindendir reçel. Bu enfes lezzeti kendi mutfağınızda da kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, siz sofranızda hangi reçel olmazsa kahvaltı yapmak fikrinden soğursunuz? "Şeftali reçeli olmadan masaya oturmam" diyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, aradığınız "Şeftali reçeli nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı. Peki, "şeftali reçeli malzemeleri" nelerdir?

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli malzemeleri

Kahvaltı sofralarını olmazsa olmaz lezzetlerindendir reçel. Bu enfes lezzeti kendi mutfağınızda da kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, siz sofranızda hangi reçel olmazsa kahvaltı yapmak fikrinden soğursunuz? "Şeftali reçeli olmadan masaya oturmam" diyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, aradığınız "Şeftali reçeli nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı. Peki, "şeftali reçeli malzemeleri" nelerdir?

Şeftali reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 kilo şeftali

  • 4,5 su bardağı toz şeker
  • Yarım tatlı kaşığı tereyağı
  • Yarım tatlı kaşığı limon tuzu

Öncelikle işe şeftalileri yıkayıp, kabuklarını soyarak başlayın.

Çekirdeklerini çıkardığınız şeftalileri küp küp doğrayın.

Derin bir tencerenin içerisine bir kat şeftali bir kat şeker serin. Bu işlemi tüm malzemeler bitene kadar sürdürün.

Ardından tencerenin kapağını kapatın ve en az 2 saat şeftalilerin suyunu salmasını bekleyin.

İki saatin ardından tencereyi kısık ateşe alın.

Ara ara meyveleri karıştırmayı ihmal etmeyin.

Reçel kaynayınca içerisine yarım tatlı kaşığı tereyağı ekleyin ve bu şekilde 15-20 dakika daha kaynatın.

Tereyağını reçelin köpürmemesi için ekliyoruz. Arzu ederseniz kullanmayabilirsiniz.

Reçel kıvam alınca tencereye limon tuzunu ekleyin.

Limon tuzunu ekledikten sonra bir süre daha reçelin kaynamasını bekleyin.

Tencereyi ocaktan alın ve ılınmasını bekleyin.

Sonrasında reçellerinizi kavanozlara boşaltın.

Bütün bir kış reçel kavanozlarınızı serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
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