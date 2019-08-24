Şeftali marmelatı nasıl yapılır? Kahvaltılık şeftali marmelatı tarifi

Şeftali yaz mevsiminin sevilen şifalı meyvelerinden birisi. Kışa saklanmaya çok müsait olan şeftalinin reçeli yapılacağı gibi marmelatı da yapılır. Şeftali marmelatını ister kahvaltılarınızda ister sütlü tatlılarınızda veya kurabiye dolgusu olarak kullanabilirsiniz. Peki Şeftali marmelatı nasıl yapılır? İşte Kahvaltılık şeftali marmelatı tarifi

Şeftali marmelatı nasıl yapılır?

Malzemeler

Olgun ve sağlam şeftali

750 gr, şeker (1 kg. şeftali için)

yarım limon suyu (1 kg. şeftali için)

Şeftali Marmelatı Tarifi:

Şeftalileri kaynar suya çabuk çabuk batırıp çıkarın. Sonra kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayın. Şeftalileri tartarak bir tencereye koyun. Gerektiği kadar şeker ve limon suyu ekleyin. Suyunu salması için 2 saat kadar bekletin. Sonra hepsini tencereye boşaltıp ateşe oturtun. Ara sıra karıştırın. Meydana gelen köpükleri alın.Şeftali Marmelatı 15-20 dakika kadar pişirin. Tam kıvamında pişip pişmediğini anlamak için düz bir tabağa bir küçük kaşık marmelat koyup tabağı eğin. Marmelat akmıyorsa pişmiş demektir. Tencereyi ateşten alarak marmelatı sıcak sıcak sterilize kavanozlara doldurun. Kapaklarını sıkıca kapatın.