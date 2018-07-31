Şeftali lekesinden kurtulmak için bu yöntemleri deneyin

Şeftali asidik yapıdaki bir meyve olduğundan leke çıkarıcı olarak asidik çözeltiler imdadımıza yetişecektir. Asidik yapıdaki çözeltiler içerisinde bu lekeler kolaylıkla çözünebilir. Bu sayede zorlanmadan şeftali lekesini alt edebiliriz.

Şeftali lekesinin en sık görüldüğü yerler giysilerimiz, koltuklarımız ve halılarımızdır. Bu lekeler meyve suyu sebebiyle veya meyvenin kendisi sebebiyle oluşabilir. Şeftali lekesine bekletmeden müdahale etmek çok önemlidir. Beklediğinde özellikle kumaşları boyayabilir ve istenmeyen bir görüntüye sebebiyet verebilir. Halılarımızı ve kıyafetlerimizi bu lekelerden koruyamıyorsak o zaman çözüm yolları aramalıyız. İşte bu lekeleri çıkarmanın yolları…

Meyve suyu çocuklarımızın eline geçtiğinde çoğunlukla üzerlerine dökülür. Bu durumla baş etmek neredeyse imkânsızdır. Ancak doğru yöntemlere başvurarak bu meyvenin suyunu kumaşlardan çıkarabiliriz. Burada en önemli konu lekeye erken müdahale etmektir. Bu sayede meyve suyu içerisindeki pigmentlerin kumaşa derinlemesine işlemesinin önüne geçebiliriz.

Bu lekeleri çıkarmak için kumaşlar eğer beyaz ise ağartıcı içeren bir temizleyici kullanabilirsiniz. Ancak renkli çamaşırlarınız için daha farklı bir yönteme ihtiyacınız olacaktır. Burada yardımınıza asidik çözeltiler yetişecektir.

Kumaşlardan bu lekeleri çıkarmak öncelikle oksijenli su yöntemi işe yarayacaktır. Lekeyi bol su altına tutmalı ve lekenin fazlasını kumaştan uzaklaştırmalısınız. Ardından kalan izler üzerine oksijenli su dökmeniz ve kumaş üzerinde 10 dakika beklettikten sonra yıkama talimatlarına göre yıkamanız işe yarayacaktır. Bu yöntem işe yaramadıysa üzülmeyin tavsiyelerimiz henüz bitmedi. Bir fincan ılık suya bir çorba kaşığı sıvı bulaşık deterjanı ilave edin ve bir solüsyon haline getirin. Elde ettiğiniz karışımı sünger yardımıyla giysilerinize uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 5 ile 10 dakika arası uygulama yapın ve daha sonra yıkayın.

ŞEFTALİ LEKESİ HALILARDAN NASIL ÇIKAR?

Halı gibi derin gözenekli yüzeylerden bu lekeleri çıkarmak bir hayli zor olabilir. Lifli yüzeylerde oksijenli ağartıcıları su ile incelterek uygulamanız iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Ancak en etkili yöntem halı şampuanı olacaktır. Halınızın cinsine uygun bir halı şampuanı ile lekeye müdahale etmelisiniz. Ayrıca iki fincan ılık su ve bir çorba kaşığı sıvı bulaşık deterjanı ile hazırlayacağınız solüsyonu fırça yardımıyla uygulamanız da işe yarayacaktır. Bu karışımı mümkün olduğunca leke tazeyse uygulayın. Kurumuş lekeler için oksijenli su veya amonyak ve su karışımını tercih edebilirsiniz.