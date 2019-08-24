Sıcak günlerin, soğuk ve lezzetli dostu kompostonun bu halini çok seveceksiniz! Şeftali kompostosu yazın serinletici içecek tarifi arayanlar için muhteşem bir öneri. Peki Şeftali kompostosu nasıl yapılır? Serinleten şeftali kompostosu tarifi

Şeftalinin faydaları nelerdir?

Şeftali sinir sistemini yatıştırır ve uykusuzluğa iyi gelir. Şeftalinin düzenli tüketimi vücudunuzdaki kan dolaşımını arttırarak görme sağlığınızı iyileştirebilir. Şeftalinin düzenli tüketimi kalp krizi ve felce karşı korunmanıza yardımcı olur. Şeftali böbrekle ilgili rahatsızlıkları azaltır ve ülser riskini düşürür.

Şeftali kompostosu nasıl yapılır?

Malzemeler

1,5-2 su bardağı toz şeker

1,5 tatlı kaşığı tuz

2 litre su

5 adet şeftali

Hazırlanışı

1,5 litre suyu ve şekeri tencere içinde ocağa koyun.

2-3 dakika kaynatın.

Şeftalileri soyun, çekirdeklerini çıkarıp çekirdek yataklarını bıçakla temizleyin, dilimleyin.

Bir kasede yarım litre suyun içine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyin, şeftalileri bu suda 5 dakika bekletin.

Daha sonra bu sudan alıp kaynamakta olan şerbete ekleyin.

Bir taşım kaynatıp altını kapatın.

Soğutup servis yapın.