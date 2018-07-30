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Şeftali hırsızlarının ibretlik sonu! Minibüsleri cayır cayır yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçelerden çaldıkları şeftalileri yükledikleri minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilerin kullandığı minibüs alev alev yandı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 01:05
Şeftali hırsızlarının ibretlik sonu! Minibüsleri cayır cayır yandı

İnegöl’ün kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki bahçesine şeftali ağaçlarını kontrol etmeye giden 62 yaşındaki Muzaffer Oruç, tanımadığı 3 kişinin ağaçlardan şeftali topladığını gördü. Hırsızlardan biri tarla sahibi tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Gördüğü kişilerin 10 kasa şeftaliyi 16 F 9105 plakalı minibüse yüklediklerini fark eden Oruç, durumu cep telefonuyla oğlu Selahattin Oruç’a bildirdi. Oruç'un durumu farkettiğini anlayan hırsızlar 10 kasa şeftaliyi yükledikleri minibüsle tarla yolundan kaçmaya çalıştı. Bu sırada minibüsün motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Minibüsten inen hırsızlar ise kaçmaya başladı.

Telefonla haber verilen Selahattin Oruç, bahçeye geldiğinde kaçan hırsızların peşine düşerek, çevreden yetişenlerin de yardımıyla birini yakaladı. Selahattin Oruç, durumu jandarma ve İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi.

JANDARMA KAÇAN HIRSIZLARIN PEŞİNDE

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdü. Hırsızlık şüphelisi Emre K. ise jandarma ekiplerine teslim edildi. Olay yerinden kaçan hırsızlık şüphelisi iki kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, çalınan şeftalileri sahibine teslim etti. Minibüsün alev alev yanma anı ise amatör kameralara yansıdı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 01:05
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