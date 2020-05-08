  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şefkat Elçisi gençlerden "çok güzel hareketler"

Kahramanmaraş’ta bir grup gönüllü genç, hayırseverlerin de desteği ile topladıkları gelirle 35 gıda kolisi hazırlayarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:35:16 -
Şefkat Elçisi gençlerden "çok güzel hareketler"

Kahramanmaraş’ta bir grup gönüllü genç, hayırseverlerin de desteği ile topladıkları gelirle 35 gıda kolisi hazırlayarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.


Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak isteyen ‘Şefkat Elçileri’ isimli hayırsever genç topluluğu, hayırseverlerin desteğiyle market alışverişi yaparak gıda paketi hazırladı. Hazırlanan paketleri dar gelirli ailelerin kapılarına getiren genler, yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine teslim etti.


Grup adına açıklama yapan Ahmet Bilgiç, “Mübarek Ramazan ayında, gücümüzün yettiğince yardıma muhtaç ailelerin hepsine yardımda bulunacağız. Ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs nedeniyle zor günler geçiren ailelerimizi sevindirmek derneğimizin ana görevlerinden. Bu yardımlarımızın hepsi artarak sürecek. Bu iyilik hareketine katılan tüm üyelerimiz ve tüm bağışçılarımızın hepsine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı