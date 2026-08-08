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Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yürekler ağza geldi

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AA Giriş Tarihi:

Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yürekler ağza geldi

Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki işletmede çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi tedavi altına alındı.

#1
Foto - Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yürekler ağza geldi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak'ta bulunan ve kafe olarak kullanılan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yürekler ağza geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yürekler ağza geldi

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

#4
Foto - Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yürekler ağza geldi

Yangın sırasında dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

#5
Foto - Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yürekler ağza geldi

Ahşap evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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