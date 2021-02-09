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Siyaset ‘Şeffaflık’ diye tepinen CHP ve Kılıçdaroğlu’nun düştüğü son durum! Ya HDP’den utanıyorlar ya da 2 ziyareti organize edemiyorlar
Siyaset

‘Şeffaflık’ diye tepinen CHP ve Kılıçdaroğlu’nun düştüğü son durum! Ya HDP’den utanıyorlar ya da 2 ziyareti organize edemiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP heyetiyle görüştükten sonra basın toplantısında yer almamıştı. HDP ile görünmek istemeyen Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi, başka bir görüşmesi olduğu gerekçesiyle toplantıya katılmadığını ileri sürdü. Konuyu değerlendiren Bu durum, "Ya HDP'den utanıyorlar, ya da organizasyonu beceremiyorlar" yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 16:29:00 -

CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile yaptığı işbirliğini tabanın tepkisine rağmen devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta HDP heyetiyle CHP Genel Merkezi’nde toplantı yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından basın toplantısında HDP’lilerin yanında yer almadı. Diğer siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, tabanın daha fazla tepkisini çekmemek için HDP’lilerle aynı kareye girmekten kaçındı.

Yaşananların ardından CHP cephesi, Kılıçdaroğlu’nun aynı saatte başka bir görüşmesi olduğu için HDP heyetiyle ortak basın toplantısına katılamadığını ileri sürdü.

CHP'nin yaptığı açıklamanın kamuoyu tarafından yalan olduğu anlaşılırken, "Ya HDP'den utanıyorlar, ya da organizasyonu beceremiyorlar" yorumlarına neden oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP’nin bu tutumu da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, CHP'nin HDP ile yan yana gelemediğini belirtti. Murat Alan da CHP'nin yaptığı "başka görüşme vardı" açıklamasının yalan olduğunu söyledi. 

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