  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti! Suriye’yi suçlamaya kalktı ama faka bastı! SDG’nin emperyalist ittifakı taktikselmiş O ülkeyi Şiileştirmek için milyon dolarlar harcayan İran komediye imza attı! Sadece bir kişi o da oralı değil! Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga! İran'dan İslam dünyasına birlik çağrısı: "Siyonist oyuna karşı Türkiye ile omuz omuza" Bebekler ölürken İsrail mallarını boykot etmek ya da etmemek şeref meselesidir! Öz annelerini örgüte "gelin" yapacaklardı: Yalova'da DEAŞ'lı canilerden kan donduran sapkınlık! Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sınırlar netleşiyor: Hainlere geçit yok, pişman olana adli kontrol! Türkiye neyin peşinde? Suriye’den Katar’a, Libya’dan Somali’ye uzanan hat Bakırköy’de 30 milyon dolarlık araç soygunu: Gözaltı sayısı 11’e yükseldi!
Teknoloji Şeffaf tasarım: WhatsApp Business iOS’te yenilendi
Teknoloji

Şeffaf tasarım: WhatsApp Business iOS’te yenilendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şeffaf tasarım: WhatsApp Business iOS’te yenilendi

WhatsApp Business, iOS’te Liquid Glass arayüzüyle daha şeffaf, sade ve çağdaş bir tasarıma kavuşuyor.

WhatsApp, işletmeler için sunduğu WhatsApp Business uygulamasının iOS sürümünü yepyeni bir tasarımla güncelliyor. Kademeli olarak kullanıma sunulan yeni WhatsApp Liquid Glass arayüzü, Apple’ın en son tasarım dilinden ilham alarak uygulamaya modern ve şık bir görünüm kazandırıyor. Bu güncelleme, kullanıcılara daha akıcı ve estetik bir deneyim vaat ediyor.

WHATSAPP LIQUID GLASS ARAYÜZÜ NELER SUNUYOR?

Apple’ın iOS 26 ile tanıttığı görsel çerçeveyi temel alan Liquid Glass tasarımı, WhatsApp Business’a önemli görsel yenilikler getiriyor. Bu yeni arayüz, özellikle şeffaf ve katmanlı tasarım elemanlarıyla dikkat çekiyor. Arayüzün en belirgin özelliklerinden biri, artık ekranın altında süzülüyormuş gibi duran ve yarı saydam bir yapıya sahip olan sekme çubuğu oluyor.

Bununla birlikte, yeni tasarım sayesinde sekme çubuğunun arkasındaki içerikler hafifçe görünebiliyor, bu da uygulamaya dinamik bir derinlik hissi katıyor. Ayrıca klavye, butonlar ve içerik menüleri de bu modern görünümle uyumlu hale getirilerek buzlu cam efektleriyle donatıldı. Bu sayede etkileşimler daha pürüzsüz ve tepkisel bir hal alıyor.

 

YENİ ARAYÜZE GEÇİŞ SÜRECİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yeni Liquid Glass arayüzü, şu an için App Store’dan WhatsApp for iOS 26.5.77 güncellemesini yükleyen belirli sayıda işletme kullanıcısına sunuluyor. WhatsApp’ın bu özelliği neden daha yavaş bir şekilde yaydığı tam olarak bilinmese de, entegrasyon sürecindeki bazı teknik sorunların geniş çaplı bir dağıtımı sınırladığı düşünülüyor.

Bazı kullanıcıların bu yeni arayüze erişmek için hesaplarını silip yeniden oluşturmaya çalıştığı rapor edildi. Ancak bu yöntem, sohbet geçmişi, yedeklemeler ve grup üyelikleri gibi tüm verilerin kalıcı olarak kaybolmasına neden olabileceği için kesinlikle tavsiye edilmiyor. Ayrıca, bu yöntemin özelliği kalıcı olarak aktif hale getireceğinin bir garantisi de yoktur. Bu nedenle en doğru yaklaşım, WhatsApp’ın resmi dağıtımını beklemektir.

WhatsApp’tan grup sohbetlerinde ezberi bozan yenilik: iOS’ta geçmiş mesajlar yeni üyelere açılıyor
WhatsApp’tan grup sohbetlerinde ezberi bozan yenilik: iOS’ta geçmiş mesajlar yeni üyelere açılıyor

Teknoloji

WhatsApp’tan grup sohbetlerinde ezberi bozan yenilik: iOS’ta geçmiş mesajlar yeni üyelere açılıyor

WhatsApp'ta reklamsız dönem reklamlarla başlayacak! İşte aylık abonelik ücreti
WhatsApp'ta reklamsız dönem reklamlarla başlayacak! İşte aylık abonelik ücreti

Teknoloji

WhatsApp'ta reklamsız dönem reklamlarla başlayacak! İşte aylık abonelik ücreti

WhatsApp güncellendi: Viral olan içerikler anında görülecek
WhatsApp güncellendi: Viral olan içerikler anında görülecek

Teknoloji

WhatsApp güncellendi: Viral olan içerikler anında görülecek

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23