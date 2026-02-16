Şeffaf tasarım: WhatsApp Business iOS’te yenilendi

WhatsApp, işletmeler için sunduğu WhatsApp Business uygulamasının iOS sürümünü yepyeni bir tasarımla güncelliyor. Kademeli olarak kullanıma sunulan yeni WhatsApp Liquid Glass arayüzü, Apple’ın en son tasarım dilinden ilham alarak uygulamaya modern ve şık bir görünüm kazandırıyor. Bu güncelleme, kullanıcılara daha akıcı ve estetik bir deneyim vaat ediyor.

WHATSAPP LIQUID GLASS ARAYÜZÜ NELER SUNUYOR?

Apple’ın iOS 26 ile tanıttığı görsel çerçeveyi temel alan Liquid Glass tasarımı, WhatsApp Business’a önemli görsel yenilikler getiriyor. Bu yeni arayüz, özellikle şeffaf ve katmanlı tasarım elemanlarıyla dikkat çekiyor. Arayüzün en belirgin özelliklerinden biri, artık ekranın altında süzülüyormuş gibi duran ve yarı saydam bir yapıya sahip olan sekme çubuğu oluyor.

Bununla birlikte, yeni tasarım sayesinde sekme çubuğunun arkasındaki içerikler hafifçe görünebiliyor, bu da uygulamaya dinamik bir derinlik hissi katıyor. Ayrıca klavye, butonlar ve içerik menüleri de bu modern görünümle uyumlu hale getirilerek buzlu cam efektleriyle donatıldı. Bu sayede etkileşimler daha pürüzsüz ve tepkisel bir hal alıyor.

YENİ ARAYÜZE GEÇİŞ SÜRECİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yeni Liquid Glass arayüzü, şu an için App Store’dan WhatsApp for iOS 26.5.77 güncellemesini yükleyen belirli sayıda işletme kullanıcısına sunuluyor. WhatsApp’ın bu özelliği neden daha yavaş bir şekilde yaydığı tam olarak bilinmese de, entegrasyon sürecindeki bazı teknik sorunların geniş çaplı bir dağıtımı sınırladığı düşünülüyor.

Bazı kullanıcıların bu yeni arayüze erişmek için hesaplarını silip yeniden oluşturmaya çalıştığı rapor edildi. Ancak bu yöntem, sohbet geçmişi, yedeklemeler ve grup üyelikleri gibi tüm verilerin kalıcı olarak kaybolmasına neden olabileceği için kesinlikle tavsiye edilmiyor. Ayrıca, bu yöntemin özelliği kalıcı olarak aktif hale getireceğinin bir garantisi de yoktur. Bu nedenle en doğru yaklaşım, WhatsApp’ın resmi dağıtımını beklemektir.