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Şeffaf maskeler özel eğitim merkezindeki işitme engelli öğrencilere dağıtıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesince Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında işitme engelliler için üretilen ağız kısmı şeffaf maskeler, İlkemiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:15:06 -
Şeffaf maskeler özel eğitim merkezindeki işitme engelli öğrencilere dağıtıldı

ANKARA (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında işitme engelliler için üretilen ağız kısmı şeffaf maskeler, İlkemiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü gönüllü öğretim elemanlarınca başlatılan maske ve siperlik üretiminde, işitme engellilerin rahat iletişim kurabilmelerini sağlayacak, ağız kısmı şeffaf maskeler de hazırlandı.

Maskelerden 100'ü, Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı tarafından Altındağ'da bulunan İlkemiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşe Kara'ya teslim edildi.

Rektör Ayrancı, pandemi sürecinde maske ürettiklerini, işitme engelliler için de ağız kısmı şeffaf maske tasarladıklarını söyledi.

Maskeleri bazı okullara ulaştırdıklarını ifade eden Ayrancı, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kara'nın da kendilerinden maske talep ettiğini belirtti.

Ayrancı, "Çocuklarımız eğitimlerini bulaş riski olmadan alabilecekler. Bu bizim için sevinç kaynağı. Dezavantajlı gruplara destek vermek lazım. Maske üretimini sürdüreceğiz, gücümüzün sonuna kadar da devam edeceğiz. Bu aynı zamanda bir örnek olma niteliği taşıyor. Başka üniversiteler, belediyeler, kurumlar da bu gruplar için çeşitli maskeler üretebilirler." diye konuştu.

Merkez Müdürü Kara da, karantina sürecinin ardından kuruma geldiklerinde maskenin çocuklarla aralarında bir engel olduğunu fark ettiklerini dile getirdi.

Çocukların eğitimlerinin aksamaması için maske arayışına girdiklerini ve Rektör Ayrancı'ya ulaştıklarını anlatan Kara, "Çocuklarımızla daha sağlıklı, aramızda engel olmadan çalışmalar yapabilmeyi diliyoruz." dedi.

Maske teslimine, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, merkezde eğitim alan işitme engelli öğrenciler ve aileleri de katıldı.

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