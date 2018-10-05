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Seferler iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul-Bursa seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

05 Ekim 2018 Cuma 19:23
Seferler iptal edildi!

Marmara denizinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yaptığı açıklamayla akşam saatlerinde yapılacak olan İstanbul - Bursa arası seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. BUDO’dan yapılan açıklamada, “Saat 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü-Sirkeci), saat 20.00 İstanbul (Eminönü-Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve saat 20.00’ deki İstanbul (Büyükçekmece)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 19:23
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Deniz Otobüsü
  4. budo sefer iptalleri

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