Seferler aksadı! Tramvay, önüne çıkan otomobile çarptı
Samsun'da İlkadım yönünde seyreden tramvay önüne çıkan otomobile çarptı.14 Temmuz 2019 Pazar 17:04
Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay otomobile çarptı.
İlkadım yönüne giden vatman Can Cirit yönetimindeki Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ'ye (SAMULAŞ) ait tramvay, Denizevleri tramvay durağı mevkisinde önüne çıkan Yüksel Albayrak'ın kullandığı 55 AAR 453 plakalı otomobile çarptı.
Yaralanan olmadı
Yaralananın olmadığı kazada otomobil ve tramvayda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.
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