Seferler aksadı! Tramvay, önüne çıkan otomobile çarptı Samsun'da İlkadım yönünde seyreden tramvay önüne çıkan otomobile çarptı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay otomobile çarptı. İlkadım yönüne giden vatman Can Cirit yönetimindeki Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ'ye (SAMULAŞ) ait tramvay, Denizevleri tramvay durağı mevkisinde önüne çıkan Yüksel Albayrak'ın kullandığı 55 AAR 453 plakalı otomobile çarptı. Yaralanan olmadı Yaralananın olmadığı kazada otomobil ve tramvayda hasar oluştu. Kaza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

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