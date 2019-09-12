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Seferihisar’da kurtuluş coşkusu

İzmir’in Seferihisar ilçesinin kurtuluşunun 97.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:06
Seferihisar’da kurtuluş coşkusu

İzmir’in Seferihisar ilçesinin kurtuluşunun 97. yıl dönümü dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı etkinliklerle kutlandı. Ünlü sanatçı Nükhet Duru’nun konser verdiği gecede, binlerce Seferihisarlı hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi.



Seferihisar’ın kurtuluş günü 11 Eylül, ilçede büyük bir coşkuyla kutlandı. Akşam saatlerinde ilçedeki İzzet Gül Stadyumu’nu dolduran binlerce Seferihisarlı birlikte marşlar söyledi. Ünlü sanatçı Nükhet Duru’nun verdiği konserle taçlanan kutlama programına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılması coşkuyu artırdı.



Seferihisarlıları çok özlediğini belirterek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir Türkiye, bir dünya markası olan Seferihisar’da İsmail Yetişkin başkan ve sizlerle birlikte çıtayı daha da yükseklere taşıyacağız. Ben bu heyecanı belediye başkanımızda görüyorum. Emin olun ki İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesinin her daim yanında duracak, sonuna kadar arkasında olacak. Evimde olmaktan, sizinle olmaktan çok mutluyum. Seferihisar birlik ve beraberlik ruhunun en güzel yaşandığı ilçelerimizden biridir. Bayramınız, doğum gününüz kutlu olsun" diye konuştu.



Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise, "Bize bu güzel günleri yaşatan Atamıza ve silah arkadaşlarına şükran duyuyoruz. Bizler de her daim Atamızın izinde ülkemizi en ileri seviyeye taşımak için çalışacağız" dedi. Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ünlü sanatçı Nükhet Duru’ya plaket ve çiçek verdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:06
  1. sanat
  2. konser

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