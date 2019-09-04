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Seferihisar’da kadın zabıtalar sayesinde çarşı pazar daha huzurlu

Seferihisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde çalışan kadın sayısı 2’den 8’ye yükseldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:04
Seferihisar’da kadın zabıtalar sayesinde çarşı pazar daha huzurlu

Seferihisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde çalışan kadın sayısı 2’den 8’ye yükseldi. Kadın zabıtaların çarşı ve pazarda görev almasıyla, yapılan denetim ve ceza uygulamalarında yaşanan gerginlikler azalmaya başladı.


Seferihisar Belediyesinde çalışan kadınlar, “erkek mesleği” olarak bilinen birçok işi yaparak ezber bozuyor. Son olarak Zabıta Müdürlüğünde çalışan kadın sayısı 2’den 8’e yükseldi. Seferihisar Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilen, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden 5.’si olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kapsamında, kadın zabıtalar belediyenin tüm çalışma alanlarında aktif rol alıyor.Seferihisar’da pazar yerleri, kaldırım işgalleri ve iş yeri denetimleri konusunda görev yapmaya başlayan kadın zabıtalar, hem esnaf hem halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor.


Zabıta Müdürü Selma Ök, “Erkeklerin ön planda olduğu bir görev olarak bilinen zabıta memurluğuna kadın elinin değmesi, kavgaları azalttı. Kanuna aykırı bir olayı tutanak altına alacağımız, ceza yazacağımız zaman bizle seslerini yükseltmiyorlar” diye konuştu.


Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Kadınlarımız erkek egemen olan iş alanlarında varlıklarını arttırdıkça biz daha da ileriye gideceğiz. Yaşanan kadın cinayetleri, kadına şiddet haberleri geçen her gün daha da fazlalaşıyor. Bunun önüne geçebilmek adına kadınlarımızın aile ve toplum hayatında güçlenmelerini sağlayacak projeler üretiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:04
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