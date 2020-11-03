  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Seferihisar'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor
Aktüel

Seferihisar'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:30:36 -
Seferihisar'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle su taşkınların yaşandığı ilçedeki çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu.

Taşkında zarar gören iş yerleri ve evlerini temizleyen vatandaşlara kaymakamlık ile bakanlıkların ilgili ekipleri de destek verdi.

Sahilde restoran işleten Sadık Özdemir, deprem anında iş yerinden kaçtıklarını anlattı.

Depremden 10 dakika sonra denizin birden çekildiğini ve teknelerin karaya oturduğunu anlatan Özdemir, "Denizde su çekildi ve bir müddet bu şekilde kaldı. Daha sonra büyük bir gürültüyle dalgalar oluştu. Tekneler karaya çıktı. İş yerime yaklaşık 1,5 metre su girdi. Kaçtım fakat geri geldiğimde iş yerinde hiçbir şey kalmamıştı." dedi.

Otomobili ile dükkanındaki her şeyin güçlü akıntıyla denize gittiğini anlatan Sadık Özdemir, "Denizin içi malzeme dolu. Suyun içinden masa sandalye topladık. Yılardır burada yaşıyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. Canımızı zor kurtardık. Devletimizden Allah razı olsun. Yaralarımızı sarmaya başladık. Hep yanımızdalar ve bizi hiç yalnız bırakmadılar." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan bomba itiraf!
Siyaset

Ali Babacan'dan bomba itiraf!

Kurduğu yeni parti halk tarafından rağbet görmeyen Ali Babacan, rotasını şaşırdığını itiraf etti. Solak medyaya konuşan Babacan “Çok şükür m..
Eğer doğru ise boşa kürek sallıyorlar! ‘Rusya’nın saldırısı, Türkiye’ye mesaj mıydı?’
Dünya

Eğer doğru ise boşa kürek sallıyorlar! ‘Rusya’nın saldırısı, Türkiye’ye mesaj mıydı?’

Pakistan kaynaklı bir gazetede yayınlanan analizde çarpıcı ifadeler yer aldı. Rusya’nın Suriye’nin İdlip ilinin kuzey bölgesinde düzenlediği..
Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı!
Dünya

Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı! "Evinizden çıkmayın"

Terör saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Viyana'daki tüm vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını, bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay