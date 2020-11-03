Seferihisar'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle su taşkınların yaşandığı ilçedeki çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu.

Taşkında zarar gören iş yerleri ve evlerini temizleyen vatandaşlara kaymakamlık ile bakanlıkların ilgili ekipleri de destek verdi.

Sahilde restoran işleten Sadık Özdemir, deprem anında iş yerinden kaçtıklarını anlattı.

Depremden 10 dakika sonra denizin birden çekildiğini ve teknelerin karaya oturduğunu anlatan Özdemir, "Denizde su çekildi ve bir müddet bu şekilde kaldı. Daha sonra büyük bir gürültüyle dalgalar oluştu. Tekneler karaya çıktı. İş yerime yaklaşık 1,5 metre su girdi. Kaçtım fakat geri geldiğimde iş yerinde hiçbir şey kalmamıştı." dedi.

Otomobili ile dükkanındaki her şeyin güçlü akıntıyla denize gittiğini anlatan Sadık Özdemir, "Denizin içi malzeme dolu. Suyun içinden masa sandalye topladık. Yılardır burada yaşıyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. Canımızı zor kurtardık. Devletimizden Allah razı olsun. Yaralarımızı sarmaya başladık. Hep yanımızdalar ve bizi hiç yalnız bırakmadılar." ifadesini kullandı.