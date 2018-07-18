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Seferihisar mandalinası coğrafi işaret ile tescillendi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yetişen satsuma cinsi mandalina, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret verilerek tescillendi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:47
Seferihisar mandalinası coğrafi işaret ile tescillendi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yetişen satsuma cinsi mandalina, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret verilerek tescillendi.

Seferihisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yetişen mandalinaya coğrafi işaret verilmesi için 2013 yılında başvuruda bulunuldu. 

TÜRKPATENT’in incelemelerinin ardından bölgede yetişen mandalina “Seferihisar Mandalinası” adıyla tescil edildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:47
  1. İzmir
  2. TÜRKPATENT
  3. Seferihisar Belediyesi

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