Evin bahçesinde kuyu kazan işçiler köşeyi döndü! Toprağın altından tam 503 kiloluk servet fışkırdı

Sri Lanka'da sıradan bir günde bahçesinde kuyu kazan işçilerin tesadüfen bulduğu 503 kilogram ağırlığındaki devasa "Serendipity Safiri", Guinness Rekorlar Kitabı'na adını altın harflerle yazdırdı. Milyonlarca küçük kristal yapıyı barındıran bu eşsiz yıldız safir kütlesi, milyarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük değerli taşı olarak tescillendi. Güvenlik önlemleri altında laboratuvara taşınan bu devasa hazine, dünyanın dört bir yanındaki mücevher tüccarlarını ve bilim insanlarını peşine taktığı gibi asrın en büyük keşfi oldu.