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Evin bahçesinde kuyu kazan işçiler köşeyi döndü! Toprağın altından tam 503 kiloluk servet fışkırdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Evin bahçesinde kuyu kazan işçiler köşeyi döndü! Toprağın altından tam 503 kiloluk servet fışkırdı

Sri Lanka'da sıradan bir günde bahçesinde kuyu kazan işçilerin tesadüfen bulduğu 503 kilogram ağırlığındaki devasa "Serendipity Safiri", Guinness Rekorlar Kitabı'na adını altın harflerle yazdırdı. Milyonlarca küçük kristal yapıyı barındıran bu eşsiz yıldız safir kütlesi, milyarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük değerli taşı olarak tescillendi. Güvenlik önlemleri altında laboratuvara taşınan bu devasa hazine, dünyanın dört bir yanındaki mücevher tüccarlarını ve bilim insanlarını peşine taktığı gibi asrın en büyük keşfi oldu.

#1
Foto - Evin bahçesinde kuyu kazan işçiler köşeyi döndü! Toprağın altından tam 503 kiloluk servet fışkırdı

Bir evin arka bahçesinde kuyu kazımı yapan işçiler, toprağın altında 503,2 kilogram ağırlığında devasa bir safir kütlesi çıkardı. Toplam 2,5 milyon karat değerindeki bu nadir mineral oluşumu, Guinness Dünya Rekorları tarafından gezegenin en büyük safir kümesi olarak tescillendi.

#2
Foto - Evin bahçesinde kuyu kazan işçiler köşeyi döndü! Toprağın altından tam 503 kiloluk servet fışkırdı

Sri Lanka'nın Ratnapura bölgesinde kuyu kazısı yapan işçiler, toprakta sıra dışı taşlar fark ederek mücevher ticaretiyle uğraşan mülk sahibine haber verdi. Yapılan incelemede tek parça halinde çıkarılması gereken 1 metre uzunluğunda, 72 santimetre genişliğinde ve 50 santimetre yüksekliğinde devasa bir taş kütlesi tespit edildi. Güvenlik gerekçesiyle aylarca gizli tutulan ve "Serendipity Safiri" adı verilen kütle, özel koruma önlemleriyle laboratuvara taşındı.

#3
Foto - Evin bahçesinde kuyu kazan işçiler köşeyi döndü! Toprağın altından tam 503 kiloluk servet fışkırdı

Saha çalışmalarındaki ilk tahminlerde taşın ağırlığı 510 kilogram olarak açıklansa da resmi ölçümler Zürih'te yapıldı. Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, İsviçre'deki gemolojik analizlerin ardından taşın resmi ağırlığını 503,2 kilogram olarak onayladı. Yıldız safir niteliği taşıyan korundum kütlesi, bünyesinde milyonlarca küçük kristal yapı barındırıyor.

#4
Foto - Evin bahçesinde kuyu kazan işçiler köşeyi döndü! Toprağın altından tam 503 kiloluk servet fışkırdı

Uluslararası uzmanlar ve yerel kurumlar, dev safir kümesinin toplam piyasa değerini ilk etapta 100 milyon dolar olarak tahmin etti. Resmi sertifikalandırma süreçlerinde hazırlanan belgelerde ise taşın taban değerlendirme tutarı 10 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

#5
Foto - Evin bahçesinde kuyu kazan işçiler köşeyi döndü! Toprağın altından tam 503 kiloluk servet fışkırdı

Uzmanlar, yapının nihai değerinin tek bir kesilmiş taştan değil, işlenmemiş nadir boyutundan ve koleksiyon değerinden kaynaklandığını belirtiyor.

#6
Foto - Evin bahçesinde kuyu kazan işçiler köşeyi döndü! Toprağın altından tam 503 kiloluk servet fışkırdı

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Yorumlar

Osmanli

simdi demekki herkes evinin etrafini azmaya baslayacak
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