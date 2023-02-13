Seferber olan çekici ve vinççiler yakıt istiyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Yediemin otopark ve çekici işletmeleri dernekleri de depremin bölgeyi vurduğu ilk saatlerden itibaren ellerindeki tüm çekici ve vinçlerle kurtarma çalışmalarına katkı sağlamaya çalışıyorlar.

Yed-i Emin’de güvenlik

Akit’e bilgi veren Ankara Yed-i Emin Otoparkçılar ve Çekici İşletmeleri Dernek Başkanı Rasim Uluç, şunları dile getirdi: “Depremin il anlarından itibaren dernekler olarak hemen haberleşerek harekete geçtik. Deprem bölgesi çevresindeki çekici ve vinçlerimizin büyük bölümünü deprem bölgesine gönderdik. O zamandan beri de arkadaşlarımız bölgede gönüllü olarak kurtarma ve çekme faaliyetlerini sürdürüyorlar. Sonuna kadar da desteğimiz sürecek. Tek talebimiz, araçlarımıza yakıt desteği sağlanması. Diğer yandan bölgede yed-i emin otoparkçıları da büyük güvenlik sorunu yaşıyor. Araçları otoparklarda olanların aileleriyle gelip kalmalarına izin verildi. Ancak hırsızlık haberleri geliyor. Otoparklarda güvenliğin artırılması faydalı olur.”

Gönüllü çalışıyorlar

Kayseri İli İlçeleri Yed-i Emin Oto Park ve Özel Amaçlı Kurtarıcılar İşletmeleri Dernek Başkanı Ethem Gülşan da, şunları ifade etti: “Depremin ilk gününden itibaren araçlarımızı ücretsiz kurtarma ve çekme desteği vermek üzere bölgeye kaydırdık. Bölgede yaşanan iki korkunç deprem, yolların enkazlarla kapanmasına neden oldu. Bunun yanında diğer bölgelerden afet bölgesine gönderilen yardımları taşıyan on binlerce araç da büyük bir trafiğe neden oldu. Arkadaşlarımız yemeden içmeden büyük bir çabayla kurtarma ve çekme faaliyetlerini sürdürüyor. Tek sıkıntımız akaryakıt. Devlet yetkililerinden, bölgede faaliyet gösteren araçlarımıza ücretsiz akaryakıt verilmesini bekliyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarının bir an önce sarılması dışında bir talebimiz yoktur.”