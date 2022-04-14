Sefer levent uyardı: O Telekom, bu Telekom değil!

Dolandırıcı alçaklar, şeytanı bile kandıracak yöntemlerle insanları mağdur etmeye devam ediyorlar. Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent, bu dolandırıcılara karşı birşey yapılamadığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Hürriyet yazarı Sefer Levent, ‘O Telekom, bu Telekom değil’ değil başlıklı yazısında şunları söyledi:

“Hemen hemen her gün bıkmadan usanmadan arıyorlar. Bazen 0 850’li bir numara bazen 0 212 ile başlayan başka bir numaradan... Şirket adı söylemeden doğrudan lafa giriyorlar. “Sayın ... İnternet paketinizin süresi doldu. Cazip koşullarla yenileyebiliriz.” Ardından seri şekilde paket özellikleri fiyatlar veriliyor vs.

Bilin ki kandırıldınız!

Siz telekom şirketinizden arandığınızı düşünüp, başlıyorsunuz fiyatları sorgulamaya. Karşı taraf kampanya süresinin dolmak üzere olduğunu da söylüyor ki hemen telefonda iş bitsin. Tarifeyi sözleşme taahhütlerini sözlü olarak onaylatıyorlar. Kabul ediyorsunuz ve yeni tarifeniz devreye giriyor. Hayırlı olsun... Daha doğrusu geçmiş olsun. Bilin ki kandırıldınız.

Dürüst değiller!

Evet arayanlar çoğunlukla telekom kuruluşu ama sizin düşündüğünüz müşterisi olduğunuz telekom kuruluşu değil. Aslında arayanlar aracı bir takım kuruluşlar. Amaçları sizlerin tarifesini kendi üzerlerinden yeniletip aradan komisyon kapmak. Öncelikle dürüst değiller. Sizi aradıkları kuruluşun gerçek adını vermiyorlar. Sonrasında sizi razı ettikleri kampanyalar da güncellikten uzak. Belki de çok daha ucuza cazip koşullarla alabileceğiniz paketleri daha pahalıya daha kısıtlı şartlarla kabul ediyorsunuz.

Telekom şirketlerinin çabaları yetersiz kalıyor

Bu tür aldatmacalara karşı telekom şirketlerinin çabaları da yetersiz kalıyor. Numara engelleme çabaları, açılan davalar sürerken her gün yeni bir telefon numarası ve yeni bir şirketle aldatma teşebbüsleri devam edip duruyor.

Yeni bir yöntemle karşınıza çıkıyor

Tüm kurumların ilgili kendi kurumsal numaralarını dikkate alın. Bu numaralar dışında bir numaradan aranıyorsanız, kurum adını sorgulayın. Resmi numaradan aranmak istediğinizi söyleyin. Bilin ki size geri dönmeyecekler. Maalesef sizi aldatanlar her gün yeni bir yöntemle karşınıza çıkıyor. Uyanık olmakta fayda var!”