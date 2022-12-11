Sefer bizden, zafer Allah’tan! Şükür secdesi yaptılar

Faslı futbolcular geleneği bozmadı! Portekiz galibiyetinin ardından şükür secdesi yaptılar

FIFA Dünya Kupası'nda Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Fas Milli Takımı futbolcuları ve teknik ekibi, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı.

Şükür secdesi yaptılar

Fas Milli Takımı futbolcuları ve teknik ekibi, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı.

Bitiş düdüğüyle kutlamalara başlayan Fas oyuncuları, mutluluklarını tribündeki taraftarla da paylaştı. Faslı futbolcular son 16 turunda İspanya'yı eledikten sonra yaptıkları gibi bu maçın ardından da şükür secdesi yaptılar.

Ronaldo’yu Fas’lı futbolcular teselli etti

Maçın ardından büyük üzüntü yaşayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu bazı Faslı futbolcular teselli etti.

Stadyumda bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fas bayrağı açarak Fas takımının yarı finale yükselmesini kutladı.

Sokağa döküldüler

Maçın son düdüğünün çalmasının ardından bayraklar eşliğinde başkent Rabat'ta, sokağa dökülen on binlerce Faslı futbolsever, ülkenin önemli cadde ve meydanlarını bayram yerine çevirdi. Faslılar, takımlarının yarı finale yükselmesini Taksim Meydanı'nda tezahüratta bulunarak kutladı. Gazze kentindeki Saad Sayel Spor Salonu'nda toplanan Filistinliler, maçı izleyerek Fas takımını destekledi. Maçın bitişiyle Gazze şehrinde de büyük sevinç yaşandı.