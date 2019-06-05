Sefer Aycan'dan nafaka açıklaması: Sayın Bakan'ın açıklamaları oldukça önemli ama…

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan 'süresiz nafaka adil değil" açıklamalarını yeniakit.com.tr'ye değerlendiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Sayın Gül'ün açıklamaları oldukça önemli. Süresiz nafakaya ilişkin teklifimizi gündeme getirmek için İstanbul seçimlerinin tamamlanarak nafaka konusunda kamuoyunun oluşmasını bekliyoruz." dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, yeniakit.com.tr'ye açıklamlarda bulundu. 1988 yılına kadar boşanmalarda nafaka süresinin 1 yıl olduğunu hatırlatan Aycan, "Medeni Kanunumuzun 175. maddesinde 'süresiz nafaka istenebilir.' diyor. 1988'de yapılan değişiklikle 'süresiz nafaka isteme hakkı.' tanımlanmış. Bu hak tanındıktan sonra verilen kararlarda hep süresiz nafakaya hükmedilmiş. Yine Medeni Kanunun 176. maddesinde bunun değişebileceğine yönelik ifadeler var. Buna rağmen direk süresiz nafaka diye hükmediliyor." ifadelerini kullandı.

'Süresiz nafaka boşanmış kişiler arasında kavga sebebi'

"Süresiz nafaka, 1 yıllık hatta birkaç aylık evlilikle 30 yıllık evliliğin aynı kefeye konduğu bir yaklaşım." diyen Aycan, "Ben yola buradan çıkarak bunun adil olmadığını düşündüm. Boşanmış kişiler arasındaki kavganın sebebi de zaten bu. Süresiz nafaka aynı zamanda evlenecekleri de ürkütüyor." şeklinde konuştu.

'Kadınları mağdur etmemeliyiz'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan 'süresiz nafaka adil değil.' açıklamasını da değerlendiren Aycan, kadınların mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:



"Adalet Bakanı sayın Abdulhamit Gül2ün nafaka konusundaki açıklamaları oldukça önemli. Biz de teklifimizde evlilik süresine paralel olarak bir nafaka süresi öngörüyoruz. Mesela 1 yıl evli kalınmışsa nafaka süresi de 1 yıl olsun. 2 yıl evli kalınmışsa nafaka süresi de 2 yıl olsun. Yani evlilik süresine göre nafaka süresini de arttıralım. Eğer kadının mağduriyeti devam ediyorsa bunu da artık eski eşi karşılamasın. Devlet aracılığıyla bir fon kurarak, bu kadınlara devlet tarafından maaş bağlanması yöntemiyle çözelim."

Süresiz nafakayailişkin teklifin hazır olduğunu ve kamuoyu oluşmasını beklediklerini söyleyen Aycan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda gündem biliyorsunuz seçimler nedeni ile yoğun ve başka taraflarda. Meclis zaten bayramdan sonra da yine seçim ortamına girecek. Kamuoyu oluştuktan sonra kendi teklifimizi de yeniden gündeme getireceğiz."