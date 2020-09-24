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Medya Şef Somer Sivrioğlu’nun babası hayatını kaybetti
Medya

Şef Somer Sivrioğlu’nun babası hayatını kaybetti

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun babası hayatını kaybetti. Bu yıl içerisinde diğer şefler Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ın babaları da kısa süre arayla peş peşe hayatını kaybetmişti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 20:44:00 - 2020-09-24 20:48:21
Şef Somer Sivrioğlu’nun babası hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’nın yurtdışından devşirerek kanalı TV8’de yayınladığı skandallarla gündemden düşmeyen Masterchef Türkiye adlı yemek programında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu’nun babasını hayatını kaybetti.

Sivrioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üvey babasını kaybettiğini duyurdu. Sivrioğlu paylaşımında “Dünyadan ve hayatımın ortasından bir Altın abi geçti ki! Artık ne dünya aynı dünya, ne ben aynı ben olabilirdim. İyi ki be abim, iyi ki. Başımız sağ olsun.Bilen bilir; hikâyeleri, maceraları, dost canlılığı, muhabbeti ve kalenderliğiyle gönül adamı ALTIN'ımızı, babamızı, abimizi, "saksağan"ımızı, ‘karbon’umuzu kaybettik! Onu hep muhabbetle anacağız. Işıklar içinde dinlensin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Sivrioğlu, üvey babasının ölüm nedeni hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Yarışmanın diğer jüri üyeleri olan şef Danilo Zanna'nın babası nisan ayında ve şef Mehmet Yalçınkaya’nın babası ise geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

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