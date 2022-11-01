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Gündem Sedef Kabaş'tan haddi aşan sözler! İslam dini için 'hurafe' dedi
Gündem

Sedef Kabaş'tan haddi aşan sözler! İslam dini için 'hurafe' dedi

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sedef Kabaş, TRT spikeri Deniz Demir'in 'ümmet'i hedef alan açıklamasına destek vererek İslam dini için 'hurafelerin yolu' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 22:40:00 -

yeniakit.com.tr

Kamuoyunda ‘yalan eğitmeni’ olarak bilinen CHP yandaşı Sedef Kabaş, TRT spikeri Deniz Demir'in 29 Ekim'de 'ümmet'i hedef alan sözlerine destek vererek, Demir'in işine son veren TRT yönetimini hedef aldı.

Kabaş, Peygamber Efendimiz'in ümmeti olma şerefine ulaşan Müslümanların adeta sinir uçlarıyla oynarcasına canlı yayında provokatif söylemlerde bulunan Demir'in açıklamasının 'milli' ve 'yerli' olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT spikerinin sözlerini daha da ileriye taşıyan Kabaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

TRT yönetimi, Deniz Demir’in bu “milli ve yerli” mesajından neden rahatsız olmuş? Gerekçe ne? Biz bir ümmet değil, MİLLETİZ! Biz “kul” değil, BİREYİZ! Bizler hurafelerin değil, BİLİMİN yolunda ilerleriz! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de tek dünya liderimiz biliriz

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