Sedef Kabaş'la ilgili bomba iddia

FETÖ muhibbi Sedef Kabaş’ın Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak ağır hakaretlerle gerçekleştirdiği ‘kişilik suikastı’nın arka planında birtakım ülkeler ve terör örgütleri bulunabileceğine işaret eden Bülent Orakoğlu, "Kabaş’ın böylesine büyük bir eylemi tek başına gerçekleştirdiğini düşünmek aklımızla alay etmek olur sanırım" dedi. İşte Yeni Şafak gazetesindeki o bomba yazı:

"TELE 1 ekranlarında Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’ programına konuk olarak katılan sözde gazeteci özde tetikçi Sedef Kabaş, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve makamına yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Programın sunucusu Uğur Dündar’ın tetikçi gazeteci FETÖ muhibbi Sedef Kabaş’ı bırakın ikaz etmeyi hakaretlerine destek vererek RTÜK ve iktidar aleyhine tehditler savurması, programa sözde konuk olarak katılan CHP milletvekilleri Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu’nun Başkan Erdoğan’a yapılan bu hakaretleri sessiz kalarak, sırıtarak izlemeleri milli iradeyi hedef alan bir operasyona mı işaret ediyor? FETÖ muhibbi Sedef Kabaş’ın Devlet Başkanı Sayın Erdoğan’ı hedef alarak ağır hakaretlerle gerçekleştirdiği ‘kişilik suikastı’nın arka planında hangi ülkeler ve terör örgütleri var? FETÖ muhibbi Kabaş’ın böylesine büyük bir eylemi tek başına gerçekleştirdiğini düşünmek aklımızla alay etmek olur sanırım. Zira alçakça ve hukuk dışı bir şekilde gerçekleştirilen hakaret olayından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmekten tutuklanan tetikçi gazeteci Sedef Kabaş için anında bir destek örgütlenişinin organize edilmesi hayli manidardır. Özellikle de ‘Sedef Kabaş’ın’ tutuklanmasına yönelik tepkilerin sosyal medyada çığ gibi büyüdüğü, Twitter’da başlatılan “Sedef Kabaş Yalnız Değildir” etiketiyle Türkiye gündeminde üst sıralara yükseldiği iddialarının bot hesaplar üzerinden yapılıp yapılmadığı ciddi bir şekilde incelenip netice kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

TERS KELEPÇE TİYATROSU KABAŞ’IN ETKİ AJANI OLDUĞU İDDİASININ BİR KANITI MI?

‘Devlet Başkanı Erdoğan’a hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, adliyeye gönderildi. Kabaş’ın kameralar önündeki ‘ters kelepçe’ oyunu dikkatlerden kaçmadı. Videoda Kabaş’ın elinde kelepçe olmadığı, gazeteciler çekim yaptığı esnada elini arkasından bağlayarak ters kelepçe takılmış gibi mağduriyet algısı yaratarak gündeme gelmeye çalıştığı görülüyor. Kabaş kendisine kelepçe takılmadığı halde ters kelepçe algısı yaratarak kamuoyunun büyük bir bölümünün desteğini almayı umuyordu sanırım. Ters kelepçe algısı yaratmaya çalışması Kabaş’ın etki ajanı eğitimi aldığını mı göstertiyor. Şüphesiz göstermez. Ancak Kabaş’ın FETÖ sicili ve devlet aleyhindeki faaliyetleri bir hayli kabarık. CHP yandaşı gazetecilerden Sedef Kabaş’ın FETÖ ile sıkı ilişkisi dikkat çekiyor. Kabaş’ın, FETÖ’nün medya yapılanmasına 17/25 Aralık sonrası açıktan destek paylaşımları yaptığı görülürken, örgütün de Kabaş’a büyük destek vermesi göze çarpıyor. FETÖ ile mücadelede milat olarak kabul edilen 17/25 Aralık sonrasında örgütün yayın organlarına attığı ‘tweet’ler ve katıldığı programlarla büyük destek verdi. Kabaş, FETÖ’nün en büyük medya kuruluşu Zaman Gazetesi’nde manşetleri süslerken, FETÖ’nün azılı isimlerinden Fuat Avni’den de ‘Geçmiş olsun güzel insan’ şeklinde mesaj aldı. Kabaş’ın MİT TIR’ları ile ilgili paylaşımları, Can Dündar ve Erdem Gül’e verdiği destek de dikkat çekerken, Sultanahmet’teki terör saldırısı sonrası açıktan teröre destek verdiği de görüldü. Şöyle ki ‘Kabaş’ın FETÖ’nün 15 Temmuz darbesinden yalnızca birkaç ay önce “Terör adım adım İstanbul’u vurmadıkça Türkiye uyanmaz” demişti. (...)"