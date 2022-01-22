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Gündem Sedef Kabaş'ın rezil sözlerine Yozdil'den skandal savunma
Gündem

Sedef Kabaş'ın rezil sözlerine Yozdil'den skandal savunma

Başkan Erdoğan'a alenen hakaret eden Sedef Kabaş’a tepkiler çığ gibi büyürken Yılmaz Özdil'den konuyla ilgili skandal bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 11:10:00 - 2022-01-22 11:11:48

Sözde Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.

Rezil sözleri böyle savundu

Sedef Kabaş'ın skandal sözlerini savunmaya kalkan Yılmaz Özdil, "Sedef Kabaş’tan bir kadın olarak sesini kesip oturmadığı için katmerli nefret ediyorlar, sevmedikleri erkeklere nispeten hoşgörüleri var ama özgür kadınlara asla tahammülleri yok" ifadeleriyle skandalı meşrulaştırma ve normalleştirme çabası içerisine girdi.

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Yorumlar

Arif

Hani reis diktatör ya. Şimdi normal bir diktatör bu kadını ne yapardı ? Aynısını yapılmasını istiyorum
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Yusuf

COK DISMAN EDINDINIZ. ONUNE GELENI AL. SARKISI GAZETECISI....Sonunda ucu ....
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