Sedef Kabaş'ın rezil sözlerine Yozdil'den skandal savunma

Sözde Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.

Rezil sözleri böyle savundu

Sedef Kabaş'ın skandal sözlerini savunmaya kalkan Yılmaz Özdil, "Sedef Kabaş’tan bir kadın olarak sesini kesip oturmadığı için katmerli nefret ediyorlar, sevmedikleri erkeklere nispeten hoşgörüleri var ama özgür kadınlara asla tahammülleri yok" ifadeleriyle skandalı meşrulaştırma ve normalleştirme çabası içerisine girdi.