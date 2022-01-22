Sedef Kabaş'ın oltasına takılan Ayşe Hür rezil oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına canlı yayında hakaretler savuran sözde gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen Kabaş burada "ters kelepçe" tiyatrosuna başvurdu. Kabaş'ın ucuz oyununu kamera görüntüleri bozdu.

"Ters Kelepçe" tiyatrosu elinde patladı

Sedef Kabaş, adliyeye sevk edilirken ucuz bir tiyatro oyununa kalkıştı. Gazetecilere, "ters kelepçe vurulmuş" gibi poz verip mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan Sedef Kabaş'ın oyununu kamera görüntüleri bozdu.

Rezil kepaze oldu

Olayın aslını öğrenmeye bile tenezzül etmeyip Sedef Kabaş'ın kuyruğuna takılan Kemalist yazar ve tarihçi Ayşe Hür ise olayın ortaya çıkmasının ardından rezil oldu.

Takipçilerinden özür dileyen Ayşe Hür, yaptığı paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı.

Ayşe Hür paylaşımında, "Kelepçe yok dedi bazı arkadaşlar. Benim gözüm mü yanıldı acaba? Öyleyse özür diliyorum sizlerden ve siliyorum bunu" ifadelerini kullandı.

Bir başka paylaşımında ise kadın polislerin Sedef Kabaş'ın koluna girmesini diline dolayan Ayşe Hür şunları kaydetti:

"Sedef Kabaş'ta ters veya düz kelepçe yokmuş. Tekrar özür. Bu arada polisler iki kola girmişler ya, çevrede o kadar silahlı polis varken, bir twitten dolayı sorgulamaya götürülen biri kaçmaya kalkmayacağına, kaçsa bile yakalanacağına göre vücuda böyle tasallutun gerekçesi nedir?"