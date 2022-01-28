Sedef Kabaş, yakasını bakın ne zaman FETÖ'ye kaptırmış

Zafer Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan sözde gazeteci Sedef Kabaş'ın yolunun, Twitter’daki “Jeansbiri” adlı hesabı kullanan FETÖ Mahrem İmamı Ahmet Kemal Aydoğdu ile nasıl kesiştiğini deşifre etti. İşte Milliyet'teki o bomba yazı:

"Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş, Londra’da doğan, Boğaziçi Uluslararası İlişkiler mezunu bir gazeteci. Parlak bir kariyeri var. Boston Üniversitesi’nde TV haberciliği üzerine yüksek lisans yapmış. CNN International’da çalışan ilk Türk gazeteci, vs...

Merkez medyada uzun yıllar çalıştıktan sonra 2014 yılında ilginç bir şekilde FETÖ’nün kanallarında boy göstermeye başlıyor. Boy göstermek ne kelime, adeta vazgeçilmezi, ekran yüzü haline geliyor! Kabaş’ı merkez medyadan FETÖ’nün kanallarına sürükleyen etken sadece iktidar düşmanlığı, Erdoğan antipatisi olabilir mi? Mümkün değil. Kuvvetle muhtemel o dönemde Kabaş’ın hayatını kökten etkileyen bir gelişme yaşanıyor.

Ayrıntılara geçmeden bugünden bir bilgi aktaralım. Emniyet raporuna göre, Kabaş’ın yolu o tarihte ‘Salih’ kod adını kullanan Ahmet Kemal Aydoğdu adlı FETÖ Mahrem İmamı ile kesişiyor.

Nasıl mı? Aydoğdu, Elazığ’daki bir FETÖ okulunun müdürü. Aynı zamanda Twitter’daki “Jeansbiri” adlı hesabı kullanan kişi. Kabaş’ın Twitter hesabı çalındığında devreye hemen Aydoğdu giriyor. Bir şekilde hesabı kurtarıyor. Ve ne olduysa bundan sonra oluyor. Emniyet raporunda Kabaş ile Aydoğdu’nun yazışmalarının FETÖ’nün elinde olduğu belirtiliyor. Tabii çalınan hesaptaki diğer yazışmalar da.

Yani Kabaş’ın hesabını kurtardığına sevindiği gün yakasını FETÖ’ye kaptırmış olma ihtimali yüksek. Belki de örgütün şantajlarına teslim olmak zorunda kaldı. Bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey, Sultanahmet’te 13 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası “İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz” diye tweet atan kişinin normal bir ruh haline sahip olamayacağı. O kişinin bir örgüt tarafından baskı ve şantajla yönlendirilmiş olma ihtimali yadsınamaz.

Kabaş’a bir nokta koyup, ‘Jeansbiri’ adlı hesapla devam edelim. Bu FETÖ imamıyla sosyal medyada yolu kesişen ünlülerin sayısı çok fazla. Can Dündar, Hayko Bağdat, Levent Üzümcü, Metin Uca gibi hükümet karşıtı birçok ismin hesabını onaylatıp, mavi tık almasını sağlayan bu Jeansbiri olmuş. Bunu nereden mi biliyoruz? Bu isimler hesapları onaylandıktan sonra FETÖ imamına sosyal medyadan teşekkür etmiş! Hesap onaylatmak için neden böyle birine ihtiyaç duydukları da ayrı bir merak konusu! Jeansbiri şu an hapiste. Kabaş olayıyla isminin yeniden gündeme gelmesi birilerini fena halde rahatsız etmiş olmalı.

En çok da geçmişte “Teşekkür ederim jeansbiri” diye tweet atan siyaset ve medya dünyasından isimleri. (...)"