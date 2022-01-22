Sedef Kabaş'tan "ters kelepçe" tiyatrosu! Ucuz oyununu kamera görüntüleri bozdu

Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, adliyeye gönderildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı. Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Olay

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmasını yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Savcılıkça, Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Ters Kelepçe" tiyatrosu

Kabaş, adliyeye sevk edilirken ucuz bir tiyatro oyununa kalkıştı. Gazetecilere, "ters kelepçe vurulmuş" gibi poz verip mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan Sedef Kabaş'ın oyununu video görüntüleri bozdu.