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Gündem Sedef Kabaş ilk ifadesinde kıvırdı! 'Hiçbir zaman hakaret eden bir insan olmadım'
Gündem

Sedef Kabaş ilk ifadesinde kıvırdı! 'Hiçbir zaman hakaret eden bir insan olmadım'

TELE 1 canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin ifadelerle hakarette bulunan Sedef Kabaş'ın ilk ifadesinde kıvırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 23:52:00 - 2022-01-23 00:21:24

 Yeniakit.com.tr 

Sedef Kabaş'ın, yüzde elliden fazla oy alarak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin hakaretine ilişkin, ilk ifadesinde kıvırdığı ortaya çıktı.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanan Sedef Kabaş'ın ilk ifadesini halktv.com.tr yayınladı. Kabaş'ın, ettiği hakaretin arkasında duramayarak, geri adım attığı öğrenildi.

Kabaş, savcılıktaki ifadesinde, "Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlemedim. Hiçbir zaman hakaret eden bir insan olmadım. Dosyadaki konuşmama bakıldığı zaman hakaret suçu çıkmaz." dedi.

Pişkin ifade!

HALK TV, Kabaş'ın, şu ifadeyi verdiğini aktardı:

Cumhurbaşkanı’na hakaret etmedim. Ne bu konuya ilişkin canlı yayında, ne yazılarımda ne de çıktığım başka programlarda hakaret etmem. Soruşturmaya konu programda tam olarak bunu ifade etmekteyim. O programda farklı fikirlerin olabileceğini, bunların her zaman tartışılabileceğini, hiciv ve benzetme olabileceğini ama asla hakaret ve küfür kullanmadan bunun yapılması gerektiği kanaatindeyim. Kutuplaştırıcı söylemin, ötekileştiren dilin yerine tüm toplumu kucaklayan bir birleştirici üslup olması gerektiğine vurgu yapıyorum. Dolayısıyla kesin kez hakaret suçunu kabul etmiyorum. Bu atasözü de anonim bir söz. Kişiyi ya da Cumhurbaşkanı’nı hedef alarak kullanmadım.

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Yorumlar

abdullah

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