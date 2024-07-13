Sedef hastalığı! İbrahim Saraçoğlu ısrarla öneriyor: Şok eden gerçek bir tedavi, 2 adet birden! İlişkin sözleri
İbrahim Saraçoğlu’nun sedef hastalığı için tavsiye etmiş olduğu kürler düzenli olarak yapıldığı zaman hastalığın azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır. Sedef ilerlediği zaman çok rahatsız edici bir deri hastalığıdır. Özellikle kaşıntısı olduğu için cilt tahriş de olmaktadır. Düzenli olarak bu kürler uygulandığı zaman sedef hastalığını tedavi edil olmaktadır. Şimdi deneyin! İbrahim Saraçoğlu’nun sedef hastalığına karşı kürleri nelerdir?, Sedef hastalığı nasıl geçer?, sedef hastalığına hangi bitkiler iyi gelir?, İbrahim Saraçoğlu’nun Sedef hastalığına karşı önerileri nelerdir?, işte bu soruların yanıtı ortaya çıktı!
Sedef Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
İbrahim Saraçoğlu’nun Sedef Hastalığının Kürleri
1. KÜR
1 tatlı kaşığı kuru üzüm çekirdeği
1 kase yoğurt
Yapılışı: Kuru üzüm çekirdeğini havanda biraz dövüldükten sonra yoğurdun üzerine dökülüp tüketilmelidir. Sabah ve öğlen yemeklerden 15 dakika önce aç karnına tüketilmelidir.
1 tatlı kaşığı lavanta bitkisi
1 su bardağı su
Yapılışı: Lavanta bitkisini kaynayan suyun içerisine atılıp 10 dakika boyunca kısık ateşte kaynatılmalıdır. Daha sonra süzerek ılımaya bırakılmalıdır. Ilıyınca akşam yemeğinde 2 saat sonra içilmelidir.
1 AY BOYUNCA BU KÜRE DEVAM EDİLMELİDİR. 1 AY DOLDUKTAN SONRA DİĞER KÜRE DEVAM EDİLMELİDİR.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
2. KÜR
1 tatlı kaşığı çörek otu
1 kase yoğurt
Yapılışı: Çörek otunu havanda dövüldükten sonra 1 kase yoğurda dökülüp tüketilmelidir. Sabah ve öğlen yemeklerden 15 dakika önce aç karnına tüketilmeye dikkat edilmelidir.
1 tatlı kaşığı karabaş otu
1 su bardağı su
Yapılışı: Karabaş otunu kaynayan suyun içerisine atın ve 7 dakika boyunca kaynatın. Kısık ateşte kaynadıktan sonra süzülerek ılımaya bırakılmalıdır. Ilıyınca akşam yemeğinde 2 saat sonra tüketilmelidir.
Toplamda 2 ay olarak ayarlanmış bir kürdür. Düzenli tüketildiğinde %90 tedavi etmektedir.
Özellikle kaşıntılar için üzüm çekirdeği yağı kullanılmalıdır.
Yulaf samanı su ile birlikte 5 dakika boyunca kaynatın ve ılıyınca kaşınan bölgelere pamuk yardımıyla sürün. 4-5 defa ıslatılıp bölgeyi kurtulmalıdır. Sürüldüğü zaman anında kaşıntıyı almaktadır. Düzenli olarak kullanıldığı zaman kaşıntıyı kesmektedir.
Yulaf samanı 4-5 defa yapıldığı zaman arkasından karabaş otunun 5-6 tanesini 1 su bardağı su ile kaynatın. Kaynama süresi dolduktan sonra ılımaya bırakılmalıdır. Daha sonra sedefli bölgeye bu su ile pansuman yapılmalıdır. Karabaş otu yaraların kapanmasında birebirdir.
Kadın - Aile
Prof. Dr. Canan Karatay zeka gerilemesini engelleyen besini açıkladı: Evlerinizde bulundurun