Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube'da yayınlanan videoları kimin çektiği merak konusu olmuştu. Videodaki görüntüde dövmeleriyle dikkat çeken kişinin büyük oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi.
Sedat Peker'in Youtube hesabından yayınladığı videoların kim tarafından çekildiği ortaya çıktı. Son olarak Peker'in masasına düşen Teşkilat-ı Mahsusa yüzüğünü düzeltmesiyle dikkatleri üzerine toplayan ismin, Peker'in büyük oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi.
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Youtube'da yayınladığı videoları kimin çektiği merak konusu olmuştu.
Kolundaki dövmeler dikkat çekti
Peker'in bugün yayılanan videoda masaya vurduğu sırada masada bulunan yüzük yere düştü. Peker, kamera arkasındaki kişiden yüzüğü yerine koymasını istedi. O esnada kolu kadraja giren kişinin kolundaki dövmeler dikkat çekti.
Oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi
Videoda kolu gözüken ve dövmeleri dikkat çeken kişinin, Sedat Peker'in büyük oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi.
Sedat Peker'in 4 çocuğu var
48 yaşında olan Sedat Peker Sakarya'da doğdu fakat uzun süre Almanya'da yaşadı. 2008 yılında Özge Yılmaz ile evlenen Sedat Peker'in Serdar Han Peker, Boğaçhan Talha Peker, Filiz Lina Peker, Celal Han Peker adında 4 çocuğu var.
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