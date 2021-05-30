Sedat Peker’in sözleri vatan hainlerini mest etti! Can Dündar yine azıttı

BAE’de yayınladığı videolar ile gündemi meşgul eden suç örgütü lider Sedat Peker’in bugün yayınladığı 8.videoda MİT TIR’ları ile ilgili dile getirdiği iddialar Türkiye düşmanlarını sevindirdi.

Erdoğan'ı tehdide başladılar

Mesnetsiz iddialara sarılan muhalif kesim Peker üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve meşru hükümeti tehdit etmeye başladı.

Yurtdışına kaçan vatan haini Can Dündar, Peker’in mesnetsiz iddiaları sonrası sosyal medyada yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit etme küstahlığında bulundu.

Hain alnı açık dönecekmiş!

Dündar “Tayyip Abi için uykusuz bir hafta başlıyor. Ben, hiç olmadığı kadar huzurla uyuyacağım. Sonunda alnımız açık döneceğiz ülkemize… Siz? Siz yargılanacaksınız, vallahi yargılanacaksınız?” hezeyanını savurdu.

Dündar’ın bu alçak sözleri Peker eliyle Türkiye'ye uluslararası bir operasyon yapıldığının göstergesi oldu.