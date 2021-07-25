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Gündem Sedat Peker'in oğlundan küstah tehdit! "Bedel ödetme" moduna geçtiler
Gündem

Sedat Peker'in oğlundan küstah tehdit! "Bedel ödetme" moduna geçtiler

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ardından oğlu Celal Han Peker de devlete eşkiyalık taslayıp tehditte bulundu. Pasaportunun iptal edilmesi sonrası küplere binen Celal Han Peker, "bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 18:06:00 - 2021-07-25 18:08:47
Sedat Peker'in oğlundan küstah tehdit! "Bedel ödetme" moduna geçtiler

BAE'ye sığınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker'in Türkiye Cumhuriyeti pasaportu iptal edildi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Celal Han Peker, yurt dışında babasıyla vakit geçirdiği için pasaportunun iptal edildiğini söyledi.

"Yurt dışında babasıyla vakit geçiren bir insanın pasaportu neden silinir. AKP hükümeti?" diyen Celal Han Peker, bir diğer paylaşımında ise alenen tehditler savurarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün düşünüp duracaksınız. Pasaportum neden silindi diye. Aklınıza geleceğim o zaman bunun bedelini ödeyeceksiniz."

Sanki devlet onu koruyormuş gibi anlatmıştı

Öte yandan Celal Han Peker'in söz konusu paylaşımları Sedat Peker'in geçtiğimiz haftalarda koruma kararıyla ilgili yaptığı açıklamasını yeniden hatırlattı. Sedat Peker, devlet tarafından can güvenliği tehlike altında olan kişilere verilen koruma kararını sanki kendisini devlet bizzat özel olarak koruyormuş gibi bir izlenim vererek anlatmıştı.

Her görüşten insana hatta eski sabıkalılara bile gözlem altında tutup takip etmek ve kaos çıkarmak isteyenlerin emellerini engellemek amacıyla verilen koruma kararının devlet tarafından kendisine iltimas olarak sağlandığı yönünde algı yapan mafya bozuntusu Sedat Peker, devleti zan altında bırakmaya çalışmıştı.

"Bedel ödetme" moduna geçtiler

Koruma kararını istismar edip kendisine ayrıcalık tanınmış gibi bir intiba oluşturmaya çalışan Sedat Peker'in ardından pasaportu iptal edilen Celal Han Peker'in "bedel ödetme" moduna geçip devlete eşkiyalık taslaması büyük tepkiyle karşılandı.

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Yorumlar

Kerem

... kopuğu bu kadar şımartırsanız olacağı bu Küçük adamın küçük oğlu.
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Nur

Bak sen mafyanın oğluna tc düşmanlarının ülkesinden meydan okuyor utanmaz hain Allah sizi bu topraklara hasret bıraksın oralarda geberin
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