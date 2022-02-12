Sedat Peker'in kendisinden özür dilediği Alparslan Kuytul Süleyman Soylu'yu hedef aldı!

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Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, Adana Atatürk Parkı'nda düzenlediği mitingde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 21:27:00 - 2022-02-12 21:32:43

 Yeniakit.com.tr 

Adana Atatürk Parkı'nda miting düzenleyen Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Koronavirüs tedbileri kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği camiler dışında "itikaf" ibadeti yapmak isteyip, Efendimiz'in (SAV) sünnetini provokasyona alet eden Alparslan Kuytul, aktardığı yanıltıcı bilgilerle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Diyanet'in izin verdiği ibadeti engelliyorsunuz. Siz kimsiniz?" ithamında bulundu.

Alparslan Kuytul'un konuşmasını dinleyen Furkan Vakfı üyeleri, "Polis devleti istemiyoruz." şeklinde slogan attı.

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