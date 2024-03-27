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Siyaset Sedat Peker'in iftiralarına sarılan Yeniçağ'ın Yazı İşleri Müdürü'ne hapis cezası!
Siyaset

Sedat Peker'in iftiralarına sarılan Yeniçağ'ın Yazı İşleri Müdürü'ne hapis cezası!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 04:15:00 -
Sedat Peker'in iftiralarına sarılan Yeniçağ'ın Yazı İşleri Müdürü'ne hapis cezası!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in iftiralarını haberleştiren Meral Akşener'e yakın Yeniçağ gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar'a 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in iftiralarına sarılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmeye çalışanlar bunda da başarılı olamadı.

Sedat Peker'in iftiralarını "iddia" belirtmesi yapmadan gazeteye taşıyan Yeniçağ Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar'a 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

Paraya çevrilmedi!

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava bugün karara bağlandı. Avşar’ın 1 suçtan beraatine karar veren mahkeme, 2 suçtan toplam 2 yıl 3 aylık hapis cezasını indirimle 1 yıl 15 güne düşürdü.

Mahkeme hapsi para cezasına çevirmezken istinaf mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı. İtirazı kabul edilmezse Erdem Avşar cezaevine girecek.

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