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Siyaset Sedat Peker'in iddialarını destekleyen Duran Kalkan HDP'ye rota çizdi
Siyaset

Sedat Peker'in iddialarını destekleyen Duran Kalkan HDP'ye rota çizdi

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan yayınladığı videoda HDP’ye yol haritası çizdi. Teröristbaşı "Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP Türkiye'yi yönetmeli. İktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı. Biz PKK olarak destek veririz" ifadelerini kullandı..

Yeniakit Publisher
2021-06-23 13:43:00 -

Teröristbaşı Duran Kalkan, İzmir'deki HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıya dair planlarını açıkladı.

Sedat peker'in dediklerinin arkasında durdu

Yaptığı açıklamalarla HDP'ye adeta yol haritası çizen Kalkan, "Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP öyle kapası kilitlenerek kapatılacak değildir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi HDP yönetebilir"

Küçük kız çocuklarını bile dağa kaçıran HDP'nin Türkiye'nin demokrasisini temsil ettiğini belirten terörist Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlarda ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir." iddiasında bulundu.

Ülkede HDP'nin kapatılmasının değil, yönetimi paylaşmasının tartışılmasını isteyen Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." sözlerini sarf etti.

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