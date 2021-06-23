Sedat Peker'in iddialarını destekleyen Duran Kalkan HDP'ye rota çizdi

Teröristbaşı Duran Kalkan, İzmir'deki HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıya dair planlarını açıkladı.

Sedat peker'in dediklerinin arkasında durdu

Yaptığı açıklamalarla HDP'ye adeta yol haritası çizen Kalkan, "Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP öyle kapası kilitlenerek kapatılacak değildir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi HDP yönetebilir"

Küçük kız çocuklarını bile dağa kaçıran HDP'nin Türkiye'nin demokrasisini temsil ettiğini belirten terörist Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlarda ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir." iddiasında bulundu.

Ülkede HDP'nin kapatılmasının değil, yönetimi paylaşmasının tartışılmasını isteyen Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." sözlerini sarf etti.