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Gündem Sedat Peker'in gazına gelen, meydana çıkıyor! 'KYK borcumu ödemiyorum' çığırtkanlığı
Gündem

Sedat Peker'in gazına gelen, meydana çıkıyor! 'KYK borcumu ödemiyorum' çığırtkanlığı

AK Parti iktidarının KYK borçluları için her şansı tanıdığı bir dönemde, firari mafya lideri Sedat Peker'in gazına gelen çevreler, 'KYK borcumu ödemiyorum' çığırtkanlığına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 20:21:00 - 2021-06-06 20:26:41
Sedat Peker'in gazına gelen, meydana çıkıyor! 'KYK borcumu ödemiyorum' çığırtkanlığı

 Yeniakit.com.tr 

BAE'ye sığınan firari mafya lideri Sedat Peker, Yıldırım Demirören'in devletten aldığı krediyi ödemediğini iddia etti. Peker'in yayımladığı videodan sonra, tek amaçları iktidarı hedef almak olan çevreler, kendi payına düşenlerle provokasyona soyundu.

'KYK borcumu ödemiyorum'

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in 9. videosundan pay çıkartan bir grup da KYK borçluları oldu. Bir mafya liderinin ispatsız açıklamalarını referans alan grup, twitterda binlerce 'KYK borcumu ödemiyorum' mesajları paylaşıldı.

'KYK Borçluları Hareketi'

Vergi yapılandırmasıyla faizlerin silinmesi, işsizlik sebebi ile borç erteleme gibi birçok yöntem varken 'KYK borcumu ödemeyeceğim' şeklinde paylaşımlar yapan grubun, geçtiğimiz ay Ankara'ya yürüyeceklerini açıklayan sol marjinal destekli 'KYK Borçluları Hareketi'nin üyeleri olduğu tahmin ediliyor.

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Yorumlar

Neron11

Bu kadar aptalca bir şey duymadım, yani ben ödemiyorum demekle borcun siliniyormu  
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MİLLET

Kyk borçlar değil de ben bir öğrenci babası olarak 2öğrenim yani akşam derse giren öğrenciler den harç alinmasin sabahcilardan alinmiyor şuan Kyk borç var
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