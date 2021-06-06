Sedat Peker'in gazına gelen, meydana çıkıyor! 'KYK borcumu ödemiyorum' çığırtkanlığı

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BAE'ye sığınan firari mafya lideri Sedat Peker, Yıldırım Demirören'in devletten aldığı krediyi ödemediğini iddia etti. Peker'in yayımladığı videodan sonra, tek amaçları iktidarı hedef almak olan çevreler, kendi payına düşenlerle provokasyona soyundu.

'KYK borcumu ödemiyorum'

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in 9. videosundan pay çıkartan bir grup da KYK borçluları oldu. Bir mafya liderinin ispatsız açıklamalarını referans alan grup, twitterda binlerce 'KYK borcumu ödemiyorum' mesajları paylaşıldı.

'KYK Borçluları Hareketi'

Vergi yapılandırmasıyla faizlerin silinmesi, işsizlik sebebi ile borç erteleme gibi birçok yöntem varken 'KYK borcumu ödemeyeceğim' şeklinde paylaşımlar yapan grubun, geçtiğimiz ay Ankara'ya yürüyeceklerini açıklayan sol marjinal destekli 'KYK Borçluları Hareketi'nin üyeleri olduğu tahmin ediliyor.